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10:51, 20 мая 2025Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор по одному из первых дел о поджоге военкомата после начала СВО

На Урале мужчина получил 16 лет заключения за попытку поджога военкомата
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Центральный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения 27-летнего россиянина Андрея Рожкова по делу о попытке поджога военкомата в Свердловской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о совершении теракта и публичном оправдании терроризма. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным следствия, 11 марта 2022 года Рожков бросил коктейль Молотова в военкомат в городе Березовский. В тот же день его задержали. На суде мужчина объяснил свой поступок тем, что так хотел привлечь внимание людей к проведению СВО, против которой он выступал.

Сообщается, что его дело стало одним из первых подобных дел в России, возбужденных после начала СВО.

Ранее стало известно, что Новосибирский областной суд дал двум жителям 6 и 12 лет колонии за диверсию на железной дороге.

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