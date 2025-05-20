Россиянину вынесли приговор по одному из первых дел о поджоге военкомата после начала СВО

На Урале мужчина получил 16 лет заключения за попытку поджога военкомата

Центральный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения 27-летнего россиянина Андрея Рожкова по делу о попытке поджога военкомата в Свердловской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о совершении теракта и публичном оправдании терроризма. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным следствия, 11 марта 2022 года Рожков бросил коктейль Молотова в военкомат в городе Березовский. В тот же день его задержали. На суде мужчина объяснил свой поступок тем, что так хотел привлечь внимание людей к проведению СВО, против которой он выступал.

Сообщается, что его дело стало одним из первых подобных дел в России, возбужденных после начала СВО.

Ранее стало известно, что Новосибирский областной суд дал двум жителям 6 и 12 лет колонии за диверсию на железной дороге.