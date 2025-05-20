Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 20 мая 2025Мир

Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

Экс-посол ФРГ в РФ фон Фрич: Путин знает, что у Трампа есть торговые интересы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин знает, что у главы Белого дома Дональда Трампа есть торговые интересы, которыми российский лидер апеллировал в телефонном разговоре. Такое мнение выразил бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич в интервью Tagesschau.

«Я бы определенно предположил, что Путин чувствует свое превосходство (...). Он знает одно: у Трампа есть торговые интересы. Примечательно, что после разговора Трамп вновь говорил в первую очередь об американских и российских экономических интересах, которым он обещает золотое будущее. И Путин это видит. Он видит доллары в глазах Трампа», — заявил дипломат.

По словам фон Фрича, российский лидер может полагать, что его американский коллега намерен как можно скорее разрешить украинский кризис «любой ценой, поскольку считает его обузой для США и готов пожертвовать многим ради прекращения конфликта, а именно — интересами Украины и европейской безопасностью».

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские официальные лица и дипломаты оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    Неходячую после инфаркта и инсульта пожилую россиянку отправили в колонию

    От загрязнения реки заводом российского экс-чиновника пострадали два региона

    В офисе Зеленского огорчились Трампом

    Для СВО создали окопный «Сигнал»

    Прохожий нашел обгоревшее женское тело возле жилого дома в российском регионе

    Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

    Фельдшер с Сахалина по традиции купил лотерейный билет и выиграл миллиард рублей

    Секс-символ MMA показала тренировку в откровенном бикини

    Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости