Раскрыта судьба пережившего клиническую смерть в Турции россиянина

Shot: Впавший в кому в Турции после прыжка с пирса россиянин не выжил

Россиянин, впавший в кому во время отдыха в Турции, не выжил. Судьбу туриста раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, 29-летнего Никиту Ч. доставили в Москву 19 мая. Однако мужчина был в критическом состоянии, он не выдержал нагрузку после перелета и не выжил по дороге в Боткинскую больницу.

Массажист из Москвы Никита Ч. пережил клиническую смерть после прыжка с пирса в пятизвездочном отеле «Адам и Ева» в Анталье. Из-за небольшой глубины он ударился о дно и сломал шею.

Врачи диагностировали ему повреждение спинного мозга и легкого. Счета за лечение россиянина в турецкой больнице превысили 1,6 миллиона рублей, при этом отель и страховая отказались помочь с оплатой медуслуг.