Россиянам назвали способы накопить деньги при небольшом бюджете

Эксперт Ахмедшин: Для накопления нужно экономить разумно и использовать кешбэки

Чтобы приумножить деньги, нужно экономить разумно и использовать кешбэки. Способы накопить при небольшом бюджете назвал «Ленте.ру» основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин.

По словам эксперта, решения накопить недостаточно — нужно сперва четко сформулировать цель накопления — отпуск, покупка техники, ремонт квартиры или образование детей. Нужно регулярно записывать доходы и расходы — так можно будет по итогам месяца проанализировать траты и понять, куда «утекает» большая часть средств.

«Даже небольшие суммы, отложенные ежемесячно, способны значительно вырасти. Попробуйте правило "первое дело — отложить": сначала откладываете процент от дохода, потом расходуете оставшееся. Не отказывайтесь от необходимых вещей, но будьте внимательны к тратам: избегайте импульсивных покупок, особенно крупных. Часто мы покупаем вещи ради удовольствия, а не потому, что они действительно нужны. Перед покупкой подумайте: пригодится ли вам эта вещь завтра», — отметил Ахмедшин.

Чтобы накопить нужную сумму, стоит активно использовать банковские инструменты — например, открыть вклад с капитализацией процентов (когда они начисляются не только на основную сумму депозита, но и на ранее полученные проценты) и возможностью пополнения. Также не стоит забывать про карты с кешбэком и бонусами — выбор стоит сделать, отталкиваясь от регулярных потребностей и привычек потребления.

«Помните — что копить можно даже при ограниченном бюджете. Нужно только постепенно формировать привычку: главное — регулярность и дисциплина», — добавил эксперт.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова отметила, что россияне зачастую допускают ошибки при накоплении денег. Главной ошибкой становится нерегулярное откладывание средств, многие граждане не создают финансовую подушку, что является крайне важным.