Россиянам потребовалась помощь медиков после поездки в лифте

В Петербурге троим молодым людям потребовалась медпомощь после поездки в лифте

В Санкт-Петербурге троим молодым людям потребовалась помощь медиков после поездки в лифте в доме, расположенном в Невском районе. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все россияне получили ожоги глаз.

Пострадавшие — две девушки и молодой человек — рассказали, что неизвестный распылил в лифте перцовый баллончик. Врачи диагностировали у всех обратившихся ожог роговицы обоих глаз.

В удовлетворительном состоянии с планом лечения компанию отпустили домой. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются, разузнала «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что в новостройке Краснодара лифт с ребенком сорвался и пролетел несколько этажей. Мальчика с травмами госпитализировали. По факту случившегося была организована проверка.

До этого жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на замусоренный соседями лифт.

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