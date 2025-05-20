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08:40, 20 мая 2025Россия

Россиянам потребовалась помощь медиков после поездки в лифте

В Петербурге троим молодым людям потребовалась медпомощь после поездки в лифте
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге троим молодым людям потребовалась помощь медиков после поездки в лифте в доме, расположенном в Невском районе. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все россияне получили ожоги глаз.

Пострадавшие — две девушки и молодой человек — рассказали, что неизвестный распылил в лифте перцовый баллончик. Врачи диагностировали у всех обратившихся ожог роговицы обоих глаз.

В удовлетворительном состоянии с планом лечения компанию отпустили домой. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются, разузнала «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что в новостройке Краснодара лифт с ребенком сорвался и пролетел несколько этажей. Мальчика с травмами госпитализировали. По факту случившегося была организована проверка.

До этого жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на замусоренный соседями лифт.

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