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15:07, 20 мая 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

Юрист Стрежнева: Несостоятельные россияне могут законно списать долги за ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Некоторые россияне имеют право законно списать задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). О такой возможности рассказала юрист Светлана Стрежнева, пишет RuNews24.ru.

Долги спишут в случае, если владельца жилья признают несостоятельным. По словам специалистки, суд может возбудить производство по делу о банкротстве, если задолженность в размере более 500 тысяч рублей не была оплачена в течение трех месяцев.

Если человек не оплачивал ЖКУ и с него не взыскивали долги в течение длительного времени, за пределами срока исковой давности суд отклонит заявление о взыскании задолженности, уточнила Стрежнева. При этом стоит иметь в виду, что долги могут перейти по наследству родственникам.

Ранее россиянам посоветовали требовать перерасчет, если они получили слишком большой счет за ЖКУ.

Вот это да!
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