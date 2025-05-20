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11:32, 20 мая 2025Силовые структуры

Россиянин дважды сбежал от полиции и скрывался в лесах после смертельного ДТП

В Красноярске осудили дважды бежавшего от полиции участника смертельного ДТП
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярском крае осудили дважды бежавшего от полиции участника смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции России.

По данным ведомства, в августе 2022 года в Рыбинском районе ранее судимый 38-летний водитель легкового автомобиля устроил аварию на встречной полосе с летальным исходом. 40-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а двухлетний ребенок — тяжелые травмы.

Свою вину он не признал и сбежал из больницы, куда его отвезли после ДТП. В отношении него возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск. Около года он скрывался в лесах Иркутской области, а когда его нашли, то снова попытался сбежать, но был пойман в ходе погони.

В суде мужчина свою вину так и не признал и был приговорен к двум годам исправительных работ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошло столкновение байкера с полицейской машиной.

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