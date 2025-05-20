Россиянин избил и топил жену до смерти в ванной

В Кабардино-Балкарии задержали жителя, утопившего жену в ванной

В Кабардино-Балкарии задержали 39-летнего жителя села Аргудан по подозрению в расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным правоохранителей, мужчина поссорился с супругой, избил ее, после чего оттащил в ванную и топил, пока она не перестала подавать признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый дал признательные показания, его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка и ее сожитель получили сроки после расправы над бывшим мужем женщины.