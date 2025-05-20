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15:41, 20 мая 2025Силовые структуры

Россиянин отдал мошенникам золотые слитки и монеты на 148 миллионов рублей

В Москве пенсионер отдал мошенникам золотые слитки и монеты на 148 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Пенсионер из Москвы отдал золотые слитки и монеты на полторы сотни миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, потерпевший обратился в полицию 16 мая. Он пояснил, что накануне ему позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедили собрать все сбережения для передачи курьеру. Это пенсионер и сделал.

В итоге он лишился нескольких золотых слитков, почти 200 золотых монет «Георгий Победоносец», а также 300 монет «Князь Александр Невский» и 200 монет «Юрий Долгорукий». Общая стоимость похищенного составила более 148 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали жительницу Красноярского края, которая поддалась влиянию мошенников и попыталась ограбить заправку при помощи муляжа взрывного устройства.

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