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10:40, 20 мая 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с семилетним сыном

СК: В Забайкалье отец убил семилетнего сына и покончил с собой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Забайкалье 35-летний отец расправился с 7-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 мая правоохранители приехали в квартиру жилого дома в Чите и нашли там мужчину и маленького мальчика без признаков жизни. Следователи осмотрели место происшествия, допросили соседей и очевидцев. Выяснилось, что отец расправился с сыном, а затем с собой.

Возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Челябинской области суд взял под стражу 43-летнего жителя, обвиняемого в расправе над мужчиной.

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