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08:04, 20 мая 2025Силовые структуры

Россиянин выстрелил в голову сопернику в борьбе за женщину

В Челябинской области арестовали жителя за убийство соперника в лесу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Челябинской области суд взял под стражу 43-летнего жителя, обвиняемого в расправе над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 29 апреля между знакомыми в лесу около садового товарищества города Озерск произошел конфликт, причиной стала ревность. Во время него обвиняемый выстрелил из ружья в 44-летнего соперника несколько раз, один из них пришелся в голову. После этого мужчина попытался избавиться от следов — замаскировал листвой, москитной сеткой и досками машину потерпевшего, а его тело закопал.

Ранее сообщалось, что в Магадане мужчина получил 12 лет колонии за расправу над бывшим мужем сожительницы.

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