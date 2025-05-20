Россиянина приговорили к длительному заключению за жестокую расправу над пенсионеркой

В Петербурге осудили мужчину за жестокое убийство пенсионерки

В Санкт-Петербурге осудили мужчину за жестокую расправу над пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Как установил суд, ночью 8 января мужчина и его 82-летняя знакомая совместно распивали спиртные напитки к квартире на бульваре Новаторов. В ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес пострадавшей удары руками и колющим предметом в голову и тело, а затем облил кипятком. Травмы, полученные пенсионеркой, оказались несовместимы с жизнью.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Суд приговорил его к 16 годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что пенсионер зарубил топором молодую сожительницу и позвонил в полицию.