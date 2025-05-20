Российский пенсионер зарубил топором молодую сожительницу и позвонил в полицию

В Удмуртии 72-летний пенсионер зарубил топором молодую сожительницу

В Удмуртии 72-летний пенсионер зарубил топором 45-летнюю сожительницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла 19 мая в доме на улице Советской в селе Карсовай. Женщина три года жила там с возлюбленным. Он выпил, ударил ее топором в шею и затем позвонил в полицию. У жертвы нашли также огнестрельное ранение ноги.

Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Пенсионер задержан, мотивы его поступка выясняются.

Ранее в Забайкалье 35-летний отец расправился с 7-летним сыном.