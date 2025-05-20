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11:07, 20 мая 2025Силовые структуры

Российский пенсионер зарубил топором молодую сожительницу и позвонил в полицию

В Удмуртии 72-летний пенсионер зарубил топором молодую сожительницу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Grandpa / Shutterstock / Fotodom

В Удмуртии 72-летний пенсионер зарубил топором 45-летнюю сожительницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла 19 мая в доме на улице Советской в селе Карсовай. Женщина три года жила там с возлюбленным. Он выпил, ударил ее топором в шею и затем позвонил в полицию. У жертвы нашли также огнестрельное ранение ноги.

Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Пенсионер задержан, мотивы его поступка выясняются.

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