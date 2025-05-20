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16:50, 20 мая 2025Наука и техника

Российская бронетехника получила трехслойную защиту

Комбат Чепанко рассказал о трехслойной защите бронетехники от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специалисты ремонтного батальона в тыловом районе зоны специальной военной операции (СВО) оснащают бронетехнику трехслойной защитой от дронов. Об этом командир батальона подполковник Евгений Чепанко рассказал «Красной Звезде».

Он отметил, что на участке по ремонту самоходных артиллерийских установок (САУ) специалисты восстанавливают самоходные пушки 2С7М «Малка» и гаубицы 2С19 «Мста-С». Также в рембате техника получает антидроновую защиту.

«Первый слой — антидронная сетка-рабица, усиленная резино-техническими изделиями, второй — песок, третий — бронепластины. Все это помогает сохранить жизнь экипажу», — объяснил комбат.

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В апреле «Известия» сообщили, что бойцы танкового подразделения группировки российских войск «Центр» оснастили танк Т-72Б3М конструкцией для защиты верхней полусферы от дронов. «Мангал» с динамической защитой дополнили «куполом» из стекловолоконной арматуры. Дрон может запутаться в сетях или отпружинить от них.

Вот это да!
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