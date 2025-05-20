Российский подросток снимал и выкладывал в сеть домогательства в отношении первоклассника

В Нижнем Новгороде подросток снимал домогательства в отношении первоклассника

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток снимал домогательства в отношении первоклассника на камеру и выкладывал видео в социальные сети. Подробности истории рассказали в сюжете программы «Кстати».

По данным канала, мать мальчика узнала о случившемся после того, как знакомые показали ей один из роликов с издевательствами. Родителям он ничего не рассказывал. С ее слов, после случившегося ребенок перестал ходить в школу и все время плачет.

Ситуацию также прокомментировала директор Шутиловской школы. Она заявила, что в стенах образовательного учреждения никаких предпосылок к произошедшему не замечали.

«В школе у нас было все хорошо. Мы ничего не замечали. Он был обычный, нормальный ребенок, как и все остальные в его возрасте», — отозвалась директор о предполагаемом обидчике.

По неофициальной информации, по факту произошедшего возбудили уголовное дело, а подростка поместили под домашний арест. Канал утверждает, что это уже третий подобный случай в российском регионе.

Ранее в Ленинградской области задержали 14-летнего подростка, надругавшегося над третьеклассницей. С заявлением в полицию обратилась мать девочки.