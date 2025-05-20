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14:13, 20 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Российский полковник рассказал об обстановке в Сумской области

Полковник Матвийчук: Россия расширяет зону влияния в Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные постепенно расширяют зону влияния в Сумской области, что помогает обезопасить приграничье, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сообщалось, что диверсионная группа из 6-12 человек пыталась вторгнуться в Теткино. Вероятно, это была такая разведка боем. Наши военный нанесли удары беспилотниками, артиллерией, но противник не оставляет попыток», — рассказал Матвийчук.

По его словам, несмотря на непрекращающиеся попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, военные ВС РФ постепенно расширяют зону своего влияния в Сумской области.

«Россия начала проводить операции по расширению зоны влияния в Сумской области. Благодаря этой работе, уже сейчас все, что двигается в направлении наших границ, удается уничтожать в буферной зоне», — объяснил полковник.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Марьино в Сумской области — стратегический успех Российской армии, позволяющий формировать полосу безопасности у курского приграничья. По его словам, в этом населенном пункте есть логистические пути снабжения, по которым ВСУ перебрасывали свои силы и средства в Курскую область.

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