Полковник Матвийчук: Россия расширяет зону влияния в Сумской области

Российские военные постепенно расширяют зону влияния в Сумской области, что помогает обезопасить приграничье, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сообщалось, что диверсионная группа из 6-12 человек пыталась вторгнуться в Теткино. Вероятно, это была такая разведка боем. Наши военный нанесли удары беспилотниками, артиллерией, но противник не оставляет попыток», — рассказал Матвийчук.

По его словам, несмотря на непрекращающиеся попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, военные ВС РФ постепенно расширяют зону своего влияния в Сумской области.

«Россия начала проводить операции по расширению зоны влияния в Сумской области. Благодаря этой работе, уже сейчас все, что двигается в направлении наших границ, удается уничтожать в буферной зоне», — объяснил полковник.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Марьино в Сумской области — стратегический успех Российской армии, позволяющий формировать полосу безопасности у курского приграничья. По его словам, в этом населенном пункте есть логистические пути снабжения, по которым ВСУ перебрасывали свои силы и средства в Курскую область.