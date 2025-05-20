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09:26, 20 мая 2025Силовые структуры

Российский военный бейсбольной битой избил двух человек

В Барнауле осудили на 7 лет военного, избившего битой двух человек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военному Сергею Ткачуку и гражданину Роману Сапунову. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Сапунов поссорился по телефону с незнакомцем. Они договорились о встрече для выяснения отношений. Россиянин позвал на нее Ткачука и других лиц. В итоге осужденные избили руками, ногами и бейсбольной битой потерпевшего. Военный также избил другого мужчину, пытавшегося его остановить.

Ткачук получил семь лет колонии строгого режима, а Сапунов — пять лет.

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