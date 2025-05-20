Российского комика осудят из-за шуток о религии

В Краснодарском крае пройдет суд над комиком Киселевым за шутки о религии

В Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего комика из-за шуток о религии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант вину признал. Он находится под домашним арестом. По версии следствия, в декабре 2023 года комик выступал в юмористическом шоу и высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику.

По данным «Коммерсанта», речь идет об Алексее Киселеве, который участвовал в «Шоу молодых комиков» в Краснодаре. Во время выступления он высказался в адрес католиков и православных с использованием грубой нецензурной брани.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали комика и телеведущего Павла Волю за шутку об изнасиловании, которая прозвучала на его концерте.