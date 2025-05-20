Синоптики рассказали о депрессии в России

Гидрометцентр: Европейскую часть РФ накрыла циклоническая депрессия

Обширная циклоническая депрессия расположилась на всей Европейской части России вплоть до побережья Черного моря, сообщает Гидрометцентр.

Циклоны принесут с собой осадки — самые интенсивные прогнозируются на Средней Волге, в Предуралье и в Приазовье. Сильные дожди уже прошли в минувшие сутки в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областях, также в Чувашии, Татарстане и Ростовской области.

Сильный дождь сохранится во вторник, 20 мая, на большей части Приволжского округа. Очень сильный дождь с грозой и штормовым ветром до 27 метров в секунду настигнет Крым. Также во вторник на большей части Северо-Кавказского округа, с 20 мая по среду, 21 мая, в Краснодарском крае, Ростовской области ожидаются ветер с грозой.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что погода летом в столице окажется на 1-1,5 градуса теплее климатической нормы.