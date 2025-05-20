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18:48, 20 мая 2025Ценности

Скинни-джинсы назвали опасными из-за риска развития бесплодия

Уролог Смерницкий: Скинни-джинсы опасны из-за риска развития бесплодия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: dreamerve / Shutterstock / Fotodom

Ношение узких джинсов негативно влияет на здоровье. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Медик объяснил, что часто скинни-джинсы сдавливают бедренные сосуды, нарушая тем самым кровоснабжение. К тому же не исключены проблемы с суставами и мышцами, добавил врач. Собеседник издания также назвал узкую одежду опасной из-за ее негативного влияния на осанку.

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При этом у женщин плохая вентиляция малого таза способствует размножению бактерий из-за физиологических выделений из половых путей, что влияет на развитие цистита, вагинита и инфекцией мочеполовой системы. В связи с этим у пациентов существует риск развития бесплодия.

«У мужчин температура яичек ниже на 1 градус, чем во всем теле, а при ношении узкой одежды она может повышаться, что способствует нарушению фертильности в перспективе. Поэтому, если вы хотите носить тесную одежду, врач советует выбирать дышащие натуральные ткани», — подытожил Смерницкий.

Ранее врач предупредила о серьезной опасности нескольких популярных специй.

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