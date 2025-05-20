Слухи о «кончине» «Газпрома» опровергли

В «Газпроме» назвали слухи о его «кончине» не имеющими под собой оснований

«Газпром» стабильно развивается и диверсифицирует поставки газа, заявил Владимир Марков, член правления, начальник департамента холдинга, в контексте публикаций о его проблемах. Комментарий, прозвучавший на Петербургском международном юридическом форуме, цитирует ТАСС.

«Помните, как в известном выражении — "слухи о кончине не только преждевременны, они вообще не имеют под собой оснований"», — подчеркнул представитель «Газпрома».

Компания фактически вышла на проектную мощность по поставкам газа по газопроводу «Сила Сибири», а также скоро закончит перемычку между трубопроводами «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток, что позволит обеспечить дополнительные условия для поставок газа на весь Дальний Восток, объяснил Марков. Говоря о диверсификации поставок, он упомянул близость завершения строительства первой очереди комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге и «выход на пять линий Амурского ГПЗ в этом году», дающий 40 миллионов кубических метров переработки газа.

Ранее стало известно, что правление ПАО «Газпром» предложило провести годовое собрание акционеров в заочном формате. На рассмотрение вынесут проект устава в новой редакции, там же будет избран новый совет директоров холдинга. По итогам предыдущих трех лет дивиденды «Газпром» выплатил только за первое полугодие 2022-го.