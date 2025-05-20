Сотрудники самого большого аэропорта России массово бросились увольняться

В аэропорту Шереметьево уволились 20 сотрудников досмотра

Из самого большого международного аэропорта России массово бегут сотрудники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, более 20 работников Шереметьево уже написали заявления об уходе. В основном бросились увольняться специалисты досмотра пассажиров и персонала, а также работники внутренней безопасности. Причиной недовольства стала заработная плата: экс-сотрудники пожаловались, что за два последних месяца оплата труда якобы упала на 20-30 тысяч рублей из-за низкого объема работы.

Однако руководитель дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова в беседе с корреспондентом «ТурДома» сообщила, что текучесть кадров меньше нормы, а зарплаты персоналу проиндексированы. Также авиагавань увеличила штат на апрель-май в связи с большим пассажиропотоком в праздничные даты.

Ранее самолет российской авиакомпании сел с одним работающим двигателем в аэропорту Москвы. В Шереметьево объявили сигнал тревоги с кодом «синий».