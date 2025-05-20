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17:06, 20 мая 2025Мир

Спецпредставитель Путина назвал главное условие мира на Украине

Дмитриев: Только конструктивная и совместная работа приведет к миру на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Конструктивная и совместная работа по поиску решений урегулирования конфликта на Украине приведет к установлению мира. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети Х.

«Откуда у Axios все эти предполагаемые подробности? Являются ли они правдой и кто из участников звонка их сливает? Только общая и конструктивная работа может помочь в достижении мира [на Украине]», — задался он вопросом.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию Axios, в которой источники рассказали о реакции европейских лидеров на то, что сообщил им президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Как утверждают собеседники портала, американский лидер «шокировал» европейцев тем, что выразил удовлетворение беседой с президентом России, который предложил начать немедленные переговоры.

Кроме того, по данным источников, премьер-министр Италии Джорджа Мелони вмешалась в разговор, чтобы спросить, почему полное прекращение огня на Украине не может быть достигнуто «по крайней мере в течение двух недель перед переговорами», а канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотел узнать, «на какие уступки готова пойти Россия».

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