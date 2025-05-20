Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:22, 20 мая 2025Наука и техника

Стал известен эффективный метод снижения холестерина

The Lancet: Комбинация обицетрапиба и эзетимиба снижает уровень холестерина
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Fotodom

Комбинация двух препаратов — обицетрапиба и эзетимиба — показала высокую эффективность в снижении уровня ЛПНП (так называемого «плохого» холестерина). По данным нового клинического исследования, опубликованного в журнале The Lancet, прием этой комбинации снижал уровень холестерина почти на 50 процентов всего за 12 недель.

В исследовании приняли участие 407 человек с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на уже проводимую терапию статинами. В сравнении с плацебо и отдельным применением каждого препарата, фиксированная доза двух средств в одной таблетке обеспечивала наибольшее снижение холестерина. У 71 процента участников, принимавших новую комбинацию, уровень ЛПНП опустился ниже целевых значений (<1,4 ммоль/л), рекомендованных Европейским кардиологическим обществом.

Препарат также показал хорошие результаты по снижению других показателей, связанных с риском атеросклероза, таких как не-ЛПВП холестерин и аполипопротеин B, и не вызвал значимого увеличения побочных эффектов по сравнению с другими группами. Авторы исследования считают, что новая терапия может стать перспективным вариантом для пациентов, не достигших целевых значений холестерина при помощи существующих методов лечения.

В марте 2025 года ученые выяснили, что статины снижают не только уровень холестерина, но и риск развития рака печени. Оказалось, что длительный прием препаратов почти вдвое уменьшает вероятность гепатоцеллюлярной карциномы и тяжелых осложнений при хронических заболеваниях печени.

Наша Победа!
Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Акулы наелись токсичных водорослей и сошли ума

    В финской школе произошло нападение с ножом

    Бабкина похвалила Ефремова после его УДО и пообещала пригласить в свой театр

    Стало известно о расширении российской зоны контроля между Дзержинском и Красноармейском

    Уролог перечислил ранние симптомы найденного у Байдена вида рака

    Бастрыкин раскрыл данные о мигрантской преступности в России

    Раскрыто число натурализованных граждан России в зоне СВО

    Жителя ЛНР задержали за кибершпионаж для украинских спецслужб

    Стилист назвала россиянам недопустимую для похода в театр одежду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости