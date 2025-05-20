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17:55, 20 мая 2025Силовые структуры

Студент собрал боевой пистолет на паре и пошел гулять с ним по Москве

В Москве остановили студента, гулявшего с боевым пистолетом по бизнес-центру
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции остановили студента одного из московских колледжей, который гулял по бизнес-центру с боевым пистолетом. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, молодой человек приобрел сигнальное оружие в апреле, а затем сам переделал его в боевое на паре по слесарному делу. После этого он пошел гулять с пистолетом по центру столицы и попался полицейским.

Силовики заприметили подозрительного студента в бизнес-центре «Ильинка», остановили и досмотрели. Обнаруженное при нем оружие изъяли, а парня отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали 14-летнего местного жителя, выстрелившего из сигнального пистолета в 23-летнюю пассажирку в электричке.

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