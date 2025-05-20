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00:36, 20 мая 2025Мир

Трамп высказался о возможных поставках оружия Киеву

Трамп пообещал рассмотреть возможность наращивания поставок оружия Киеву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал, что рассмотрит вариант с наращиванием поставок оружия Киеву, однако подчеркнул, что верит в урегулирование украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

«Откровенно говоря, мне нравится думать в позитивном ключе. Откровенно говоря, я просто не верю, что они позволят этому продолжаться», — заявил американский лидер. В связи с этим новые поставки оружия Украине просто не понадобятся, считает Трамп.

19 мая состоялись телефонные переговоры Трампа и президента России Владимира Путина. Стороны не обсуждали сроки прекращения огня на Украине.

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