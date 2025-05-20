Трамп высказался о возможных поставках оружия Киеву

Трамп пообещал рассмотреть возможность наращивания поставок оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп пообещал, что рассмотрит вариант с наращиванием поставок оружия Киеву, однако подчеркнул, что верит в урегулирование украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

«Откровенно говоря, мне нравится думать в позитивном ключе. Откровенно говоря, я просто не верю, что они позволят этому продолжаться», — заявил американский лидер. В связи с этим новые поставки оружия Украине просто не понадобятся, считает Трамп.

19 мая состоялись телефонные переговоры Трампа и президента России Владимира Путина. Стороны не обсуждали сроки прекращения огня на Украине.