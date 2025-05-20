Шоу Good Morning Britain объявило, что у Свинки Пеппы родилась сестра Иви

Британское телешоу Good Morning Britain, выходящее на канале ITV, объявило о пополнении в семье персонажа популярного мультсериала Свинки Пеппы. Фрагмент выпуска доступен в соцсети X.

«Папа Свин только что прислал мне эти фотографии новорожденной сестры Пеппы, Иви. Она родилась в 5:34 этим утром», — сказал ведущий Ричард Арнольд. В это время в передаче демонстрировалась плашка с надписью «Хрю! Срочные новости».

Кроме того, в шоу показали изображения героев мультсериала с новым персонажем. Арнольд при этом добавил, что мама Свинка сейчас отдыхает, а папа Свин уведомил его, что готов дать на следующей неделе первое телеинтервью.

Ожидается, что новый поросенок появится в мультсериале осенью.

Ранее сообщалось, что американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино назвал мультсериал о Свинке Пеппе величайшим британским импортом десятилетия. Он признался, что часто смотрит этот мультсериал.