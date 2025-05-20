Уехавший из России миллиардер решил открыть спецшколу математики в Британии

Миллиардер Александр Герко решил открыть спецшколу математики в Британии

Миллиардер Александр Герко, который уехал из России, решил открыть спецшколу математики в Британии. Об этом пишет The Times.

Родившийся в Москве основатель компании XTX Markets планирует открыть учебное заведение для детей с 11 лет в Лондоне. Учреждение получит название «Математическая школа 1729». Выбор данного числа связан с тем, что оно наименьшее, представимое в виде суммы двух кубов двумя способами.

«В Великобритании есть специализированные математические колледжи для старшеклассников, и все они очень успешные и замечательные. Но 16 лет — это довольно поздно. Математический талант, как правило, проявляется немного раньше», — пояснил один из крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

По словам Герко, он намерен повысить интерес к предмету, чтобы британцы отправляли талантливых детей не только в Оксфорд с его гуманитарными науками. Учеба в школе будет продолжаться в течение шести дней в неделю, а в программу включат углубленное изучение математики.

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