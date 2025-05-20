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13:08, 20 мая 2025Культура

Уехавший из России Панин обратился с просьбой к жителям США

Уехавший из России актер Алексей Панин извинился за срыв спектакля в США
Ольга Коровина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) извинился перед зрителями за срыв спектакля в США. Публикацию он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист объяснил, что запланированный спектакль был сорван по вине его коллеги, а организаторы даже не принесли извинения зрителям, купившим билеты. По его словам, об отмене гости узнали из «липовой бумажки» на двери учреждения. «За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота», — заявил Панин.

Актер объявил, что снова попробует дать спектакль в Филадельфии, и попросил поклонников отметиться на сайте, если они хотят увидеть постановку. «Не нужно платить никакие деньги, покупать билеты. Ваша запись будет для нас сигналом, что вы готовы дать нам второй шанс», — добавил он.

Ранее Панин признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. По словам скандального артиста, он бы с удовольствием вернулся в Россию «на недельку».

Вот это да!
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