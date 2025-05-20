Штурмовик ВСУ Луценко получил 16 лет за терроризм в Курской области

Старшего солдата 33-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Луценко приговорили к 16 годам колонии за терроризм в отношении жителей Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, вооруженный автоматом чешского производства Луценко в октябре 2024 года вторгся на территорию России, где запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании села Ольговка.

В ходе боев он был задержан и передан в следственные органы России.

Ранее российский суд приговорил солдата 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Човгана, вторгшегося в Курскую область, к 17 годам заключения.