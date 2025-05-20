Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 20 мая 2025Силовые структуры

Украинский штурмовик получил срок за блокировку села в Курской области

Штурмовик ВСУ Луценко получил 16 лет за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Старшего солдата 33-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Луценко приговорили к 16 годам колонии за терроризм в отношении жителей Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, вооруженный автоматом чешского производства Луценко в октябре 2024 года вторгся на территорию России, где запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании села Ольговка.

В ходе боев он был задержан и передан в следственные органы России.

Ранее российский суд приговорил солдата 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Човгана, вторгшегося в Курскую область, к 17 годам заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не оставит православных людей Украины в беде». Лавров подвел итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Муцениеце запретила дочери улететь из России с Прилучным

    Кандидат в президенты Польши жестко высказался об украинских беженцах

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости