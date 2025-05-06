Украинского военного осудили в России на 17 лет за теракты под Курском

Вторгшийся в Курскую область украинский военный Човган получил 17 лет колонии

Российский суд приговорил солдата 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Човгана, вторгшегося в Курскую область, к 17 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Украинского военного признали виновным в преступлении по статье о совершении террористического акта.

Установлено, что в сентябре 2024 года вооруженный автоматом Човган незаконно вторгся на территорию России. В Глушковском районе Курской области он запугивал местных жителей, не давал им эвакуироваться, стрелял по ним и российским военным. Также Човган участвовал в вооруженном блокировании села Веселое.

4 октября 2024 года мужчину задержали военные Вооруженных сил России. Отбывать срок он будет первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ветерана армии США, ставшего наемником ВСУ заочно приговорили к 14 годам.