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12:27, 6 мая 2025Силовые структуры

Украинского военного осудили в России на 17 лет за теракты под Курском

Вторгшийся в Курскую область украинский военный Човган получил 17 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

Российский суд приговорил солдата 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Човгана, вторгшегося в Курскую область, к 17 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Украинского военного признали виновным в преступлении по статье о совершении террористического акта.

Установлено, что в сентябре 2024 года вооруженный автоматом Човган незаконно вторгся на территорию России. В Глушковском районе Курской области он запугивал местных жителей, не давал им эвакуироваться, стрелял по ним и российским военным. Также Човган участвовал в вооруженном блокировании села Веселое.

4 октября 2024 года мужчину задержали военные Вооруженных сил России. Отбывать срок он будет первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ветерана армии США, ставшего наемником ВСУ заочно приговорили к 14 годам.

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