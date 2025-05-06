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11:43, 6 мая 2025Силовые структуры

В ДНР приговорили ветерана армии США из Техаса отправившегося на помощь ВСУ

Ветерана армии США, ставшего наемником ВСУ заочно приговорили к 14 годам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 35-летнего гражданина США Джейка Логана Тейлора к 14 годам колонии по делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, ветеран армии США из Техаса с июня 2023-го по февраль 2025 года вступил в качестве наемника в состав военного подразделения «избранная рота», входившего в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В составе подразделения он в должности командира взвода принял участие в боях против российских войск.

За время службы в рядах ВСУ он заработал сумму, эквивалентную 1,8 миллиона рублей. Закончив участие в боевых действиях, Тейлор, имевший позывной Танго, занялся волонтерской деятельностью в украинской некоммерческой организации и участвовал в доставке амуниции на фронт под видом гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован воевавший на стороне Украины сын финского политика Юрки Аланда — Лео.

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