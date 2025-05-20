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11:43, 20 мая 2025Россия

В Госдуме назвали спонсора «миграционного хаоса» в России

Депутат ГД Луговой: Amnesty International спонсировала миграционный хаос в РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Луговой

Андрей Луговой . Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил о причастности правозащитной организации Amnesty International к незаконной миграции в Россию. Об этом он написал в Telegram.

19 мая Amnesty International была признана нежелательной в России организацией.

По мнению Лугового, Amnesty International — один из спонсоров «миграционного хаоса». Депутат указал, что организация курировала ввоз в Россию мигрантов и их «незаконное обустройство». Это делалось для дестабилизации российского общества, заявил он.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил оценивать благонадежность приезжающих в Россию мигрантов. Он выступил за создание системы социального рейтинга для иностранцев.

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