В Госдуме назвали спонсора «миграционного хаоса» в России

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил о причастности правозащитной организации Amnesty International к незаконной миграции в Россию. Об этом он написал в Telegram.
19 мая Amnesty International была признана нежелательной в России организацией.
По мнению Лугового, Amnesty International — один из спонсоров «миграционного хаоса». Депутат указал, что организация курировала ввоз в Россию мигрантов и их «незаконное обустройство». Это делалось для дестабилизации российского общества, заявил он.
В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил оценивать благонадежность приезжающих в Россию мигрантов. Он выступил за создание системы социального рейтинга для иностранцев.