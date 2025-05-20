Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 20 мая 2025Россия

В Госдуме поддержали законопроект об отправке на СВО лиц без гражданства

В Госдуме поддержали законопроект о службе в армии лиц без гражданства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Госдуме в первом чтении поддержали законопроект о службе в армии лиц без гражданства. Они смогут заключить контракт с Минобороны и отправиться на специальную военную операцию (СВО) на Украине, передает РИА Новости.

Изменения планируется внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». В случае если законопроект пройдет дальше, в России у лиц без гражданства появится право на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях, а следовательно, и участие в СВО.

В связи с этим также планируется внести поправки в федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О государственном пенсионном обеспечении», «О системе государственной службы», «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» и «О гражданстве Российской Федерации».

Летом 2024 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону СВО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежала тюрьмы, обвинений в провалах на фронте и авиаудара. Что известно о помилованной Путиным украинской летчице Савченко?

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    В российском регионе дому с рухнувшими балконами отказали в статусе аварийного

    Налоговая запустила процесс ликвидации агентства двух уехавших из России блогеров

    Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

    Госсекретарь США ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

    В Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников СВО

    Россиян предупредили об опасном сочетании кофе и некоторых лекарств

    Культовую игру из Windows XP выпустили на смартфонах

    Россиянам назвали способы накопить деньги при небольшом бюджете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости