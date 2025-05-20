В Госдуме поддержали законопроект об отправке на СВО лиц без гражданства

В Госдуме поддержали законопроект о службе в армии лиц без гражданства

В Госдуме в первом чтении поддержали законопроект о службе в армии лиц без гражданства. Они смогут заключить контракт с Минобороны и отправиться на специальную военную операцию (СВО) на Украине, передает РИА Новости.

Изменения планируется внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». В случае если законопроект пройдет дальше, в России у лиц без гражданства появится право на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях, а следовательно, и участие в СВО.

В связи с этим также планируется внести поправки в федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О государственном пенсионном обеспечении», «О системе государственной службы», «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» и «О гражданстве Российской Федерации».

Летом 2024 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону СВО.