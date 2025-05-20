В Харькове был замечен «неустановленный БПЛА»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете неустановленного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Шевченковском районе города. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
«Есть информация о "прилете" неустановленного БПЛА в лесополосе Шевченковского района. Последствия устанавливаются», — написал Терехов.
О взрыве в Харькове также сообщало издание «Общественное» в 13:21 по московскому времени.
Ранее в Харькове мужчина выпал из окна военкомата. После падения с высоты третьего этажа у него были обнаружены несовместимые с жизнью травмы.