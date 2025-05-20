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13:44, 20 мая 2025Бывший СССР

В Харькове был замечен «неустановленный БПЛА»

Мэр Харькова Терехов сообщил о прилете неустановленного БПЛА в районе города
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете неустановленного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Шевченковском районе города. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Есть информация о "прилете" неустановленного БПЛА в лесополосе Шевченковского района. Последствия устанавливаются», — написал Терехов.

О взрыве в Харькове также сообщало издание «Общественное» в 13:21 по московскому времени.

Ранее в Харькове мужчина выпал из окна военкомата. После падения с высоты третьего этажа у него были обнаружены несовместимые с жизнью травмы.

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