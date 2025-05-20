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03:30, 20 мая 2025Россия

В Кремле оценили роль США в урегулировании на Украине

Песков: США прикладывают эффективные усилия в урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал роль США в урегулировании на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Песков оценил роль США в урегулировании на Украине и подчеркнул, что Вашингтон прикладывает эффективные усилия в этом процессе.

«Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт», — сказал представитель Кремля.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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