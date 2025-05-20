В Кремле оценили роль США в урегулировании на Украине

Песков: США прикладывают эффективные усилия в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал роль США в урегулировании на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Песков оценил роль США в урегулировании на Украине и подчеркнул, что Вашингтон прикладывает эффективные усилия в этом процессе.

«Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт», — сказал представитель Кремля.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».