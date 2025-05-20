В Кремле рассказали о сроках подготовки меморандума России и Украины

Песков заявил, что сроков подготовки меморандума России и Украины нет

Сейчас нет конкретных сроков подготовки меморандума Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — пояснил Песков.

Чиновник отметил, что сторонам предстоит сложная работа по согласованию документа. И Россия, и Украина будут готовить проекты, после чего произойдет обмен ими, а затем стороны будут вырабатывать единый текст.

Путин после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Москва готова работать над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине совместно с Киевом. Документ будет содержать позиции возможного будущего мирного договора.