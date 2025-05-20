В МИД прокомментировали возобновление переговоров России и Украины

Захарова: Возобновление переговоров РФ и Украины является значимым результатом

Возобновление переговоров между Россией и Украиной является значимым результатом и показывает контрпродуктивность попыток давления и шантажа со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Само по себе возобновление переговоров между Россией и Украиной, которые были прерваны, еще раз подчеркну, под давлением Британии весной 2022 года, является значимым результатом», — сказала дипломат.

По ее словам, попытки создать искусственные рамки, давление, ультиматумы и угрозы являются контрпродуктивными инструментами.

19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры договорились, что Москва и Киев немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Россией и Украиной.