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16:45, 20 мая 2025Мир

В МИД прокомментировали возобновление переговоров России и Украины

Захарова: Возобновление переговоров РФ и Украины является значимым результатом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Возобновление переговоров между Россией и Украиной является значимым результатом и показывает контрпродуктивность попыток давления и шантажа со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Само по себе возобновление переговоров между Россией и Украиной, которые были прерваны, еще раз подчеркну, под давлением Британии весной 2022 года, является значимым результатом», — сказала дипломат.

По ее словам, попытки создать искусственные рамки, давление, ультиматумы и угрозы являются контрпродуктивными инструментами.

19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры договорились, что Москва и Киев немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Россией и Украиной.

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