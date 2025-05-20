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22:42, 20 мая 2025Мир

В МИД прокомментировали выделение ЕС денег «Радио Свободе»

Захарова: ЕС хочет наделить «Радио Свободу» качеством того, что не тонет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) хочет наделить «Радио Свободу» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ) качеством «того, что не тонет». Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Внимание привлекает формулировка, с которой это желается — "чтобы помочь остаться на плаву". Хотят наделить качествами того, что не тонет», — прокомментировала она выделение ЕС финансовых средств данному СМИ.

Ранее ЕС решил взять на себя финансирование «Радио Свобода» и уже выделил этому СМИ 5,5 миллиона евро. « Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны договориться о долгосрочном», — сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

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