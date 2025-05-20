Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 20 мая 2025Бывший СССР

В МИД России понадеялись на инстинкты Киева

Захарова: Россия надеется на инстинкт сохранения остатков государства Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российская сторона надеется, что у украинских властей возобладает инстинкт сохранения остатков государства, и это вынудит его занять конструктивную позицию. Об этом на брифинге, трансляция которого доступна на RuTube, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы, конечно, не рассчитываем на некий здравый смысл на Банковой (в офисе президента Украиныприм. "Ленты.ру"), но хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает, и это вынудит [Киев] занять конструктивную позицию», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что Россия готова к контактам с Украиной, и теперь слово за Киевом. При этом она отметила, что заявления украинской стороны и президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами.

Вечером 19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Как заявил российский лидер по итогам переговоров, Москва допускает возможность прекращения огня после достижения соответствующих договоренностей с Украиной.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости