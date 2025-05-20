В МИД России понадеялись на инстинкты Киева

Захарова: Россия надеется на инстинкт сохранения остатков государства Украины

Российская сторона надеется, что у украинских властей возобладает инстинкт сохранения остатков государства, и это вынудит его занять конструктивную позицию. Об этом на брифинге, трансляция которого доступна на RuTube, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы, конечно, не рассчитываем на некий здравый смысл на Банковой (в офисе президента Украины — прим. "Ленты.ру"), но хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает, и это вынудит [Киев] занять конструктивную позицию», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что Россия готова к контактам с Украиной, и теперь слово за Киевом. При этом она отметила, что заявления украинской стороны и президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами.

Вечером 19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Как заявил российский лидер по итогам переговоров, Москва допускает возможность прекращения огня после достижения соответствующих договоренностей с Украиной.