В офисе Зеленского заявили о неудовлетворенности переговорами в Стамбуле

Советник офиса Зеленского Подоляк: Киев не удовлетворен переговорами в Стамбуле

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita заявил, что Киев не удовлетворен результатами переговоров в Стамбуле, которые прошли между украинской и российской делегациями 16 мая.

Он отметил, что соглашение о прекращении огня не было достигнуто, а Москва выставила условия, которые Украина считает неприемлемыми и невозможными для выполнения.

«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле. <…> Настоящие мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня», — подчеркнул Подоляк.

Он также сообщил, что российская делегация потребовала полностью отдать территории четырех регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР) и Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, речь шла об отказе Киева от участия в любых военных союзах.