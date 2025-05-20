Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:52, 20 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о неудовлетворенности переговорами в Стамбуле

Советник офиса Зеленского Подоляк: Киев не удовлетворен переговорами в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita заявил, что Киев не удовлетворен результатами переговоров в Стамбуле, которые прошли между украинской и российской делегациями 16 мая.

Он отметил, что соглашение о прекращении огня не было достигнуто, а Москва выставила условия, которые Украина считает неприемлемыми и невозможными для выполнения.

«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле. <…> Настоящие мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня», — подчеркнул Подоляк.

Он также сообщил, что российская делегация потребовала полностью отдать территории четырех регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР) и Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, речь шла об отказе Киева от участия в любых военных союзах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным. Как они оценили инициативы президента США?

    Посольство России потребовало от Дании расследовать осквернение памятника советским воинам

    Россия начала применять неуязвимые дроны в зоне СВО

    В России стали прилагать больше усилий для удержания сотрудников

    В Совфеде указали на один вывод по итогам разговора Путина и Трампа

    Олимпийский чемпион оценил отказ властей строить школу Загитовой

    Получившего российское гражданство мужчину взяли под арест за попытку вступить в ИГ

    Российский боец рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

    Минобороны потребовало взыскать 2,6 миллиарда рублей с судостроительного завода «Вымпел»

    Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости