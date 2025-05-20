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05:35, 20 мая 2025Россия

В России указали на жесткую команду Украине от США

Водолацкий: США дали Украине жесткую команду на урегулирование
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина получила от США жесткую команду на мирное урегулирование конфликта. Теперь украинская сторона будет вынуждена работать с Россией без «завихрений и мошенничества», считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Его слова передает ТАСС.

«Для нашей [переговорной] группы наступило некоторое облегчение, потому что Зеленский и его окружение получили жесткую, четкую команду работать вместе с нашей делегацией», — сказал Водолацкий.

Он отметил, что это — главная часть работы. Прочие нюансы можно будет решить в документах, которые в дальнейшем обсудят при личной встрече лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Водолацкий подчеркнул, что Москва приветствует любые мирные соглашения, но их итогом должна стать безопасность России.

19 мая состоялись телефонные переговоры лидеров России и США, они длились около двух часов. Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел очень хорошо.

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