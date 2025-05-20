В России высказались о 30-дневном перемирии в ходе СВО

Депутат Картаполов: Украина хочет 30-дневное перемирие из-за нехватки ресурсов

Киев хочет, чтобы Россия пошла на 30-дневное перемирие в ходе специальной военной операции (СВО), так как у Вооруженных сил Украины осталось мало ресурсов для продолжения боевых действий. Об этом заявил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По словам парламентария, Киев испытывает нехватку ресурсов, и имеющегося вооружения хватит на 30 дней ведения боев. Картаполов добавил, что европейские партнеры Украины также это понимают.

«После этого, скорее всего, уже мы вряд ли увидим от них такие активные действия, как сейчас (...) Вот на этом основывается вся их позиция, она понятна, мы ее знаем, но навстречу им не пойдем», — высказался глава комитета по обороне.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине возможно по достижении сторонами соответствующих договоренностей.