Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 20 мая 2025Россия

В России высказались о 30-дневном перемирии в ходе СВО

Депутат Картаполов: Украина хочет 30-дневное перемирие из-за нехватки ресурсов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Киев хочет, чтобы Россия пошла на 30-дневное перемирие в ходе специальной военной операции (СВО), так как у Вооруженных сил Украины осталось мало ресурсов для продолжения боевых действий. Об этом заявил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По словам парламентария, Киев испытывает нехватку ресурсов, и имеющегося вооружения хватит на 30 дней ведения боев. Картаполов добавил, что европейские партнеры Украины также это понимают.

«После этого, скорее всего, уже мы вряд ли увидим от них такие активные действия, как сейчас (...) Вот на этом основывается вся их позиция, она понятна, мы ее знаем, но навстречу им не пойдем», — высказался глава комитета по обороне.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине возможно по достижении сторонами соответствующих договоренностей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом

    Кандидат в президенты Польши жестко высказался об украинских беженцах

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    Путин и Трамп обсудили попытки запугивания приехавших в Москву на 9 Мая лидеров

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости