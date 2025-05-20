В России заработала программа помощи участникам СВО из числа бывших осужденных

Генерал-майор ФСИН: 60 участников СВО из числа экс-осужденных проходят пробацию

Более 60 участников СВО из числа бывших осужденных обратились с заявлением об оказании содействия в рамках исполнительной пробации. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова.

Более 50 человек уже получили необходимое содействие.

По словам Коробковой, мероприятия пробации активно реализуются в отношении участников СВО, а также их семей. В рамках постпенитенциарной пробации бывшие заключенные могут обратиться за помощью в восстановлении социальных связей, получении документов, временного места пребывания, работы, психологической помощи, образования, пособия по безработице или пенсии, медпомощи, а также консультироваться по социальным и правовым вопросам.

Также генерал-майор напомнила, что участие в СВО являются уважительной причиной пропуска срока обращения с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, адаптации и реабилитации. На это у бывших заключенных есть шесть месяцев после завершения участия в спецоперации. Подать заявления необходимо в уголовно-исполнительную инспекцию по избранному месту жительства, приложив доказательства факта участия в СВО.

Ранее Коробкова подвела первые итоги работы с освободившимися из колонии осужденными.