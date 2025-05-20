Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 20 мая 2025Россия

В российском городе легковушка с водителем внутри взорвалась во дворе многоэтажки

В Новосибирске легковушка взорвалась во дворе многоэтажки, водитель выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Baza

В Новосибирске легковушка с водителем внутри взорвалась во дворе многоэтажного дома на улице Зорге, мужчине удалось выжить. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в российском городе в ночь на 20 мая. Предположительно, в автомобиле рвануло газобаллонное оборудование.

Находившийся в салоне мужчина получил сильные ожоги. Его доставили в больницу.

По данным издания Ngs.ru, взорвался автомобиль Hyundai Solaris. В региональном управлении МЧС пока произошедшее не комментировали.

Ранее стало известно, что взорвавшийся в подмосковной Балашихе автомобиль сгорел дотла.

Взрыв авто возле жилого дома на бульваре Нестерова произошел 25 апреля.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    Российские туристы описали секреты уличных стоматологов в Пакистане фразой «это безумие»

    Развенчан миф о главном секрете долголетия

    Российский уголь назвали ненужным Китаю

    Похитивших и изнасиловавших россиянку в Москве иностранцев арестовали спустя 14 лет

    На Западе назвали вероятное последствие разговора Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о мошенничестве с отключением горячей воды

    В Совфеде назвали три причины шока Европы от разговора Путина и Трампа

    Российские войска продвинулись на лиманском направлении

    ВС России отбили у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости