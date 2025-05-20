В российском городе легковушка с водителем внутри взорвалась во дворе многоэтажки

В Новосибирске легковушка взорвалась во дворе многоэтажки, водитель выжил

В Новосибирске легковушка с водителем внутри взорвалась во дворе многоэтажного дома на улице Зорге, мужчине удалось выжить. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в российском городе в ночь на 20 мая. Предположительно, в автомобиле рвануло газобаллонное оборудование.

Находившийся в салоне мужчина получил сильные ожоги. Его доставили в больницу.

По данным издания Ngs.ru, взорвался автомобиль Hyundai Solaris. В региональном управлении МЧС пока произошедшее не комментировали.

Ранее стало известно, что взорвавшийся в подмосковной Балашихе автомобиль сгорел дотла.

Взрыв авто возле жилого дома на бульваре Нестерова произошел 25 апреля.