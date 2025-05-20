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19:15, 20 мая 2025Ценности

Внешность звезды «50 оттенков серого» на Каннском фестивале вызвала споры в сети

Екатерина Ештокина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса и модель Дакота Джонсон посетила Каннской фестиваль и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

35-летняя звезда фильма «50 оттенков серого» вышла в свет в розовом платье без бретелей, полностью обшитое бахромой. При этом звезда надела удлиненные серьги и распустила гладко уложенные прямые волосы. Визажисты нанесли ей макияж в нейтральных оттенках.

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Поклонники неоднозначно оценили внешность Джонсон, о чем они написали в комментариях под постом. «Платье Дакоты потрясающее, но она выглядит очень худой», «"Оземпик" сделал худобу доступной для всех и, следовательно, непривлекательной», «Она похожа на попугая. Причем самого обычного», — заявили одни.

«Дакота такая милая женщина, необычайная», «Дакота выглядит потрясающе. Одета, безусловно, лучше всех», «Я думаю, что Дакота красивая», — возразили другие.

Ранее в мае Беллу Хадид заметили с новым имиджем в Каннах. Манекенщица прибыла на кинофестиваль в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и классических брюк.

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