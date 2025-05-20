Замначальника полиции российского региона арестовали по делу о мошенничестве

В Ставрополе арестовали замначальника полиции по делу о мошенничестве

В Ставрополе арестовали замначальника ГУ МВД Волгоградской области по оперативной работе, подозреваемого в причастности к экономическим преступлениям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, он замешан в схеме по организации бизнес-миссии в Туркменистан и Турцию для поддержки предпринимателей. Ответственная за миссию чиновница заключила договоры возмездного оказания услуг на общую сумму в 2,3 миллиона рублей, зная, что проект реализован не будет. Отчетные документы направили в министерство и тут выяснилось, что упомянутые в нем бизнесмены никогда не слышали о своем участии в проекте.

Причастность полковника полиции к данной мошеннической схеме установили сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что замкомандира полицейского взвода за взятку отпустил пойманного с наркотиками россиянина.