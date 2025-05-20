Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:56, 20 мая 2025Силовые структуры

Замначальника полиции российского региона арестовали по делу о мошенничестве

В Ставрополе арестовали замначальника полиции по делу о мошенничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ставрополе арестовали замначальника ГУ МВД Волгоградской области по оперативной работе, подозреваемого в причастности к экономическим преступлениям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, он замешан в схеме по организации бизнес-миссии в Туркменистан и Турцию для поддержки предпринимателей. Ответственная за миссию чиновница заключила договоры возмездного оказания услуг на общую сумму в 2,3 миллиона рублей, зная, что проект реализован не будет. Отчетные документы направили в министерство и тут выяснилось, что упомянутые в нем бизнесмены никогда не слышали о своем участии в проекте.

Причастность полковника полиции к данной мошеннической схеме установили сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что замкомандира полицейского взвода за взятку отпустил пойманного с наркотиками россиянина.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Россияне бросились жаловаться на ипотеку

    Окоп с телами пытавшихся прорваться под Курск бойцов ВСУ сняли на видео

    Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы

    Депутат Рады обвинил офис Зеленского в образовании бюджетной дыры

    Российский боец СВО сбил украинский дрон и после ранения продолжил вести бой

    Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

    Российские Т-90МС и УБИМ представят в Минске

    Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из Южной Кореи

    Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости