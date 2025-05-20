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11:46, 20 мая 2025Ценности

Жена Джастина Бибера снялась в бикини

Американская модель Хейли Бибер снялась в леопардовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 54,8 миллиона подписчиков.

Жена певца Джастина Бибера разместила серию фото, на одном из которых снялась напротив зеркала в леопардовом бикини. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой.

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При этом она продемонстрировала плоский живот. Вдобавок знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в мае подготовка Хейли Бибер к Met Gala оказалась опасной для здоровья. Манекенщица разместила в TikTok видеоролик, на котором она окунает лицо в миску, наполненную водой с кубиками льда.

Вот это да!
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