Жена Джастина Бибера снялась в бикини

Американская модель Хейли Бибер снялась в леопардовом бикини

Американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 54,8 миллиона подписчиков.

Жена певца Джастина Бибера разместила серию фото, на одном из которых снялась напротив зеркала в леопардовом бикини. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой.

При этом она продемонстрировала плоский живот. Вдобавок знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в мае подготовка Хейли Бибер к Met Gala оказалась опасной для здоровья. Манекенщица разместила в TikTok видеоролик, на котором она окунает лицо в миску, наполненную водой с кубиками льда.