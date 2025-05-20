Житель Новотроицкого спас раненых российских штурмовиков от гранат

В Новотроицком в Донецкой народной республике местный житель помог российским штурмовикам, которые получили ранения, и не дал им погибнуть. Об этом рассказал боец с позывным Механик, его слова передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, гражданский оставался в селе после его оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ), оборудовав для жизни подвал. Туда же пришли и раненые российские бойцы. Мужчина приносил им воду, еду, а также перебинтовывал их раны.

Когда украинские военнослужащие покидали село, они забросили в подвал гранаты. «А этот гражданский рассказал: "Нас спасло только то, что в подвале я вырыл еще одну нишу, и мы туда спрятались"», — сообщил боец.

После того, как населенный пункт был освобожден, мужчину доставили в пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что боец Харлампьев после ранения при атаке дрона ВСУ спас пострадавшего товарища и вынес его в укрытие.