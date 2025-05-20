Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:26, 20 мая 2025Россия

Житель ДНР спас от гибели раненых российских штурмовиков

Житель Новотроицкого спас раненых российских штурмовиков от гранат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Новотроицком в Донецкой народной республике местный житель помог российским штурмовикам, которые получили ранения, и не дал им погибнуть. Об этом рассказал боец с позывным Механик, его слова передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, гражданский оставался в селе после его оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ), оборудовав для жизни подвал. Туда же пришли и раненые российские бойцы. Мужчина приносил им воду, еду, а также перебинтовывал их раны.

Когда украинские военнослужащие покидали село, они забросили в подвал гранаты. «А этот гражданский рассказал: "Нас спасло только то, что в подвале я вырыл еще одну нишу, и мы туда спрятались"», — сообщил боец.

После того, как населенный пункт был освобожден, мужчину доставили в пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что боец Харлампьев после ранения при атаке дрона ВСУ спас пострадавшего товарища и вынес его в укрытие.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп подвели итоги двухчасового разговора по телефону. Как президенты оценили его результаты?

    В Кремле рассказали о сроках подготовки меморандума России и Украины

    Трамп ответил на вопрос о затягивании разрешения конфликта на Украине

    Трамп заявил о наличии красной линии касательно усилий США по Украине

    Трамп рассказал о своих ожиданиях от разговора с Путиным

    Канцлер Германии после разговора с Трампом пообещал продолжить усиление давления на Россию

    Бритни Спирс случайно обнажила грудь в новом видео

    Трамп назвал Зеленского не самым легким в общении человеком

    Трамп исключил присутствие солдат США на Украине

    Вологодскую чиновницу уволили из-за видео дочери с угрозами отправить на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости