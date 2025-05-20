Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

Жительница Донецка пожаловалась на появление в городе большого числа мигрантов

Жительница Донецка Виктория Мухамедзянова пожаловалась на завоз в город большого числа мигрантов. Фрагмент ее беседы с порталом «Новороссия» опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Дончанка рассказала, что в последнее время в городе появляется все больше иностранных работников. При этом они приезжают не одни, а вместе с семьями, отметила женщина.

Мухамедзянова, педагог с 35-летним стажем, отметила, что многие дети мигрантов плохо знают русский язык. Из-за этого они могут получить только «подпольное образование при молельном доме», добавила она. «Мы воевали (...) за то, чтобы отдать наши города мигрантам?» — поинтересовалась жительница Донецкой народной республики.

Ранее в Мариуполе был задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации незаконной миграции. На кадрах видны силовики, которые скручивают мужчину и ведут его в служебный автомобиль. По версии следствия, он занимался подделкой документов для мигрантов.